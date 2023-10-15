مراسلنا: طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف بصاروخين تلة العويضة في بلدة كفركلا جنوبي لبنان (فيديو)

أفاد مراسلنا مساء اليوم الأحد بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين تلة العويضة في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات وهمية فوق عدد من المناطق الجنوبية.

وأفادت القناة 13 العبرية مساء اليوم الأحد بأن الجيش الإسرائيلي أعلن قصف أهداف لحزب الله في لبنان حاليا.

في حين قال مصدر أمني لبناني إن "حزب الله" قصف مستوطنة المطلة الإسرائيلية عقب هذا الاستهداف الإسرائيلي.

وشهدت المنطقة الجنوبية للبناني اليوم الأحد توترا كبيرا، حيث أفادت مصادر عبرية بأن اشتباكات كبيرة اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين قرب الحدود اللبنانية وأن الجيش طلب من سكان كريات شمونة الدخول للملاجئ فورا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اشتباكا مسلحا وإطلاق نار كثيف جرى في قرب مستوطنة كريات شمونة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات الهليكوبتر الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي قامت بمهاجمة البنية التحتية العسكرية في لبنان".

هذا وأصدر "حزب الله" اللبناني بيانا قال فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع صهيونية، وهي جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة، وموقع العباد..مجاهدو المقاومة هاجموا المواقع بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

وقال "حزب الله" في بيان آخر: "استهدف مجاهدونا الكاميرات والتجهيزات الفنية الصهيونية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة مما تسبب بتعطيلها".

المصدر: RT