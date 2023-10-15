الجيش الإسرائيلي يشوش على GPS بعد القصف المتبادل على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل التشويش على نظام تحديد المواقع (GPS)، بعد مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين بالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بعد تقييم الوضع وحادثة إطلاق النار في الشمال، تقرر عزل منطقة بحدود أربعة كيلومترات عن الحدود الشمالية مع لبنان".

وأضاف البيان: "أثناء القتال يتم تفعيل التشويش الاستباقي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بشكل عام في مناطق القتال لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة.. يجب أن يدرك المواطنون أن التشويش يمكن أن يسبب خللا مؤقتا في التطبيقات المستندة إلى الموقع".

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة ‏أدى إلى وقوع قتيل وإصابة آخرين في الجانب الإسرائيلي.‏

كما شهدت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قصفا مدفعيا إسرائيليا طال مناطق سكنية بمحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا.

المصدر: RT