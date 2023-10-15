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بايدن يكشف عبر "إكس" فحوى محادثته مع عباس بخصوص حماس وقطاع غزة

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بايدن يكشف عبر
Globallookpress
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أنه تحدث إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص المساعدات الإنسانية لقطاع غزّة، وعن حركة حماس.

وقال بايدن في منشوره إنه أبلغ عباس بأنه يعمل مع الشركاء في المنطقة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

وبذلك أبلغ بايدن عباس بأن الولايات المتحدة تعمل على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

هذا وكتب بايدن أيضا أنه أدان في محادثة هاتفية مع الرئيس عباس، "هجوم" حماس على إسرائيل.

ويوم أمس، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "السلام والأمن في المنطقة يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

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هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي، مخلفا أكثر من 2670 قتيلا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء، في آخر إحصائية رسمية فلسطينية.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

المصدر: RT

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