بايدن يكشف عبر "إكس" فحوى محادثته مع عباس بخصوص حماس وقطاع غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أنه تحدث إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص المساعدات الإنسانية لقطاع غزّة، وعن حركة حماس.

وقال بايدن في منشوره إنه أبلغ عباس بأنه يعمل مع الشركاء في المنطقة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

I spoke with Palestinian Authority President Abbas to condemn Hamas’ attack on Israel and reiterate that Hamas does not stand for the Palestinian people’s right to dignity and self-determination.



I assured him that we're working with partners in the region to ensure… — President Biden (@POTUS) October 15, 2023

وبذلك أبلغ بايدن عباس بأن الولايات المتحدة تعمل على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

هذا وكتب بايدن أيضا أنه أدان في محادثة هاتفية مع الرئيس عباس، "هجوم" حماس على إسرائيل.

ويوم أمس، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "السلام والأمن في المنطقة يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

إقرأ المزيد

هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي، مخلفا أكثر من 2670 قتيلا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء، في آخر إحصائية رسمية فلسطينية.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

المصدر: RT