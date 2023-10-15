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ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 2670 شخصا وإصابة 9600 آخرين

وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن مصدر: واشنطن تزود إسرائيل بقنابل جوية موجهة

أخبار العالم

وكالة
AFP
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ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الجيش الأمريكي سيزود إسرائيل بقنابل جوية موجهة.

وأشارت الوكالة الإيرانية نقلا عن مصدر إن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ستزود الجيش الإسرائيلي بقنابل موجهة من أجل مهاجمة أهداف في قطاع غزة.

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تجدر الإشارة إلى أن الصحافي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، ذكر في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن القوات الإسرائيلية تخطط لـ"تسوية مدينة غزة والأراضي الواقعة شمالها بالأرض" في عملية تشارك فيها القوات الجوية باستخدام القنابل الأمريكية الموجهة.

المصدر: تاس

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