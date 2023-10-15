"فوكس نيوز": الولايات المتحدة قد ترسل قواتها بحثا عن الأسرى الأمريكيين في غزة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي، أن واشنطن لا تعتزم إرسال قوات للمشاركة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا تستبعد استخدامها لتحرير أسرى أمريكيين في غزة.

وقال كيربي يوم الأحد، على قناة "فوكس نيوز": "لا توجد خطط أو نوايا لإرسال قواتنا للمشاركة في الصراع بين إسرائيل وحركة​ حماس".

وكما أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي، فإن واشنطن تحاول جاهدة تحديد موقع الأمريكيين المحتجزين "كرهائن" في غزة، بالإضافة إلى عددهم الدقيق.

وأوضح كيربي عند سؤاله عما إذا كان ذلك يعني أن الجيش الأمريكي لن يشارك بأي شكل من الأشكال في إطلاق سراح "الرهائن" في قطاع غزة: "هذه هي الأولوية القصوى للرئيس، وليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة له من عودة المواطنين الأمريكيين وسلامتهم.. لن أستبعد أي خيارات عندما يتعلق الأمر بالإفراج عن مواطنينا. نحن نعمل على هذا كل يوم".

وتستمر معاناة قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وعلى مدار أسبوع مضى، يعاني القطاع من الإجراءات الإسرائيلية التي أحكمت الحصار عليه، بعد أن أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بقطع إمدادات الماء والكهرباء والغذاء والدواء.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيلا بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 9000 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT