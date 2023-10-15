واشنطن: تلقينا معلومات من إسرائيل حول استئناف جزئي لإمدادات المياه بغزة

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بأن الإدارة الأمريكية تلقت معلومات من إسرائيل بشأن استئناف إمدادات المياه في مناطق جنوب قطاع غزة.

وقال ساليفان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لقد كنت على اتصال اليوم مع زملائي الإسرائيليين. أبلغوني في الساعة الماضية أنهم استأنفوا إمدادات المياه في مناطق جنوب قطاع غزة. وكانت هذه القضية محور المناقشات خلال الأيام القليلة الماضية".

بالإضافة إلى ذلك، أكد ساليفان أن واشنطن تعتزم تنسيق الجهود مع إسرائيل ومصر والأردن والأمم المتحدة لضمان حصول المدنيين الفلسطينيين على "الضروريات الأساسية" والحماية من القصف الإسرائيلي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الطاقة الإسرائيلي قوله، إن قرار تشغيل خط مياه في جنوب غزة جاء بعد اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتستمر معاناة قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، يعاني القطاع من الإجراءات الإسرائيلية التي أحكمت الحصار عليه، بعد أن أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بقطع إمدادات الماء والكهرباء والغذاء والدواء.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيلا بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 9000 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT