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بيربوك تطلب من أمير قطر مساعدتها بالاتصال مع أسرى يحملون الجنسية الألمانية لدى حماس

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بيربوك تطلب من أمير قطر مساعدتها بالاتصال مع أسرى يحملون الجنسية الألمانية لدى حماس
Globallookpress
وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك تزور مستوطنة نتيفوت قرب قطاع غزة- أكتوبر 2023
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عبّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها الشديد لعدم التمكن من إجراء اتصالات مباشرة مع الأسرى من بلادها المتواجدين في لدى حماس في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".

 وأعلنت الوزيرة بيربوك أن هذا كان أحد الموضوعات الرئيسية خلال زيارتها لإسرائيل، وكذلك زيارتها اللاحقة إلى دولة مصر.

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وقالت في مقابلة مع قناة ARD التلفزيونية: "لم تقم الحكومة الألمانية حتى الآن بإجراء اتصالات مباشرة مع مواطنيها الأسرى عند حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة".

وأضافت ردا على سؤال بهذا الخصوص: "للأسف لا.. ما زلنا لم نحصل على اتصال مباشر".

كما ناشدت بيربوك أمير دولة قطر، لأن هذا البلد، مثل تركيا، بحسب قولها، لديه قنوات اتصال مع قيادة حماس.

وأكدت في هذا الجانب أن فريقا خاصا في وزارة الخارجية الألمانية يعمل على مدار الساعة من أجل الحصول على معلومات حول مصير المواطنين الألمان الأسرى لدى حماس.

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إلى ذلك، أشارت بيربوك إلى أن سكان قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء.

وأضافت "لهذا السبب أقوم الآن بإجراء مناقشات مستمرة مع الأمم المتحدة وشركائنا الآخرين حول كيفية توصيل الإمدادات الإنسانية الآن إلى قطاع غزة".

ومن وجهة نظر الوزيرة الألمانية فإن المعاناة الجديدة للسكان المدنيين في قطاع غزة "تخلق أرضا خصبة للإرهاب".

المصدر: تاس

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