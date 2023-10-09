زاخاروفا: السلطات الألمانية تعمل على إعادة تأهيل النازية من خلال التلاعب بالتاريخ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزراء الألمان يعتقدون أنه لا توجد معلومات حول تعاون القوميين الأوكرانيين مع المحتلين النازيين.

وأوضحت أن الحكومة الألمانية "ليس لديها بياناتها الخاصة، التي تتجاوز المواد الإعلامية، بشأن مسألة مشاركة أعضاء (منظمة القوميين الأوكرانيين- جيش المتمردين الأوكراني OUN-UPA) في قتل عشرات الآلاف من المدنيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضافت: "يعتقد الوزراء الألمان أنه لا توجد معلومات حول تعاون القوميين الأوكرانيين مع المحتلين النازيين، والتركيب اللاحق للعديد من النصب التذكارية تكريما لأعضاء (منظمة القوميين الأوكرانيين- جيش المتمردين الأوكراني OUN-UPA)، وإعادة تسمية الشوارع تكريما للمتعاونين".

وذكرت زاخاروفا: "برلين ليست على علم بتصرفات المعهد الأوكراني للذكرى الوطنية، الذي، عند إنشاء يوم الأبطال في 23 مايو 2021، وجه انتباهه إلى منظمة القوميين الأوكرانيين، وقام بتوزيع المواد التي لم تقدم فقط بل فرضت على السكان النظرة العالمية لمؤسس منظمة القوميين الأوكرانيين يفغيني كونوفاليتس، ولكن دون ذكر تعاونه مع القوات النازية".

وقالت: "كانت هذه هي الإجابات التي تلقاها حزب اليسار في البرلمان الألماني على تحقيقه البرلماني. ووفقا لممثلة حزب اليسار بالبرلمان الألماني، سيفيم داغدلين، فإننا نتحدث عن انحطاط المعركة ضد التطرف اليميني، والطعن الفعلي في النتائج العلمية المعترف بها للأبحاث الدولية حول المحرقة، فضلا عن إنكار القتل الجماعي للمدنيين، وخاصة اليهود والبولنديين والغجر في أوكرانيا".

وأكدت زاخاروفا: "هكذا، فإن إعادة التأهيل العلني للنازية يتم من خلال التلاعب بالبيانات التاريخية، والاستبدال الواضح للمفاهيم، والصمت وإنكار أحكام حكم نورمبرغ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تسليح النازيين الجدد في أوكرانيا".

ولفتت زاخاروفا: "أشك في إمكانية سد الثغرات في تعليم النخبة الحاكمة الألمانية، وفي برلين، من غير المرجح أن يرغبوا في مشاهدة الفيلم الوثائقي الذي نشرته قناة RT بعنوان، عملية أوكرانيا: ظل بانديرا المظلم، لكن دعهم على الأقل يقرؤون كتاب "القوميون الأوكرانيون والمحرقة"، الذي نشرته دار النشر الأمريكية قبل عامين، دار مطبعة جامعة كولومبيا، بقلم المؤرخ الكندي من أصل أوكراني جون بول خيمكي، مشاركة (منظمة القوميين الأوكرانيين- جيش المتمردين الأوكراني OUN-UPA) في تدمير يهود أوكرانيا، 1941-1944، المواد التاريخية من مركز الأبحاث في المتحف التذكاري الأمريكي للهولوكوست ومجمع ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست متاحة مجانا أيضا(العديد من الوثائق الأصلية باللغة الألمانية)".

واختتمت زاخاروفا متسائلة: "فهل من عجب أن ما يحدث في العالم يثير الدهشة؟.. ليس من الضروري.. فقدان الذاكرة التاريخية ولعبة المعايير المزدوجة لا تؤدي إلا إلى تكرار الكوارث العالمية".

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المصدر: RT