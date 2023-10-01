الخارجية الروسية: نظام كييف يؤكد جوهره النازي بتخصيص اسم كونوفاليتس لكتيبة قتالية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تخصيص نظام كييف اسم النازي السابق يفغيني كونوفاليتس، لإطلاقه على كتيبة قتالية في الجيش الأوكراني، يؤكد جوهره النازي.

وكتبت زاخاروفا منشورا عبر قناتها على تلغرام، جاء فيه: "مرة أخرى نظام كييف يؤكد جوهره النازي بعد تخصيص اسم النازي يفغيني كونوفاليتس على كتيبة قتالية في الجيش الأوكراني، وفق مرسوم وقعه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".

وشددت زاخاروفا على أن كونوفاليتس كان من بين جميع النازيين الأوكرانيين "أحد أكثر النازيين ولاء لهتلر، حيث أنه عمل في ألمانيا منذ الحرب العالمية الأولى، وساعدها على احتلال أوكرانيا، وهناك معلومات تفيد بأن كونوفاليتس قام شخصيا بطباعة نداءات إلى الأوكرانيين لدعم هتلر".

وينص مرسوم زيلينسكي على أنه "من أجل استعادة التقاليد التاريخية للجيش الوطني، تم تخصيص اسم يفغيني كونوفاليتس لتسمية كتيبة الاستطلاع 131 التابعة للقوات البرية الأوكرانية".

المصدر: تاس