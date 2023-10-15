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الملك عبدالله الثاني: منع الغذاء والمياه والكهرباء عن غزة جريمة حرب

أخبار العالم العربي

الملك عبدالله الثاني: منع الغذاء والمياه والكهرباء عن غزة جريمة حرب
Legion-Media
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قال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة جريمة حرب.

وأكد العاهل الاردني على ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة.

وجدد تحذيره من محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم.

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وأعرب عن رفض الأردن ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين، وشدد على ضرورة رفض المجتمع الدولي لسياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة.

المصدر: RT

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