"ظنوه فلسطينيا"..الشرطة الإسرائيلية تنكل بشاب قبل معرفة جنسيته الحقيقة (فيديو)

انتشر عبر وسائل الإعلام الفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق تنكيل الشرطة الإسرائيلية بشاب "ظنوه فلسطينيا"، ليتضح لاحقا أنه من مولدوفا.

وأظهر مقطع الفيديو شرطيا إسرائيليا وهو يوجه سلاحه نحو الشاب المنبطح على الأرض، ويصرخ عليه، ليقول له الشاب أنه من مولدوفا، ما دفع الموجودين للضحك على الموقف.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها التاسع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة، فيما يتعرض القطاع لغارات عنيفة وعمليات قصف كثيفة أسفرت عن أكثر من 2300 قتيل وآلاف الإصابات، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

المصدر: RT