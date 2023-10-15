تطورات متلاحقة.. اشتباكات عنيفة قرب كريات شمونة والجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع عسكرية في لبنان

أفالدت مصادر عبرية أن اشتباكات كبيرة تجري حاليا بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين قرب الحدود اللبنانية وأن الجيش طلب من سكان كريات شمونة الدخول للملاجئ فورا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اشتباكا مسلحا وإطلاق نار كثيف يجري في قرب مستوطنة كريات شمونة.

وطلبت الجبهة الداخلية من الإسرائيليين في المنطقة الدخول للملاجئ فورا.

وأفلدت مراسلتنا أن الحدث الأمني في الشمال مستمر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "تقوم طائرات الهليكوبتر الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي الآن بمهاجمة البنية التحتية العسكرية في لبنان".

يتبع..