قيس سعيد: لن نعيش أذلّاء.. سنعمل على أن تستقل فلسطين (فيديو)

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على ثبات مواقف بلاده، ومبدئيتها تجاه القضية الفلسطينية.

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وقال سعيد في الذكرى الـ60 لعيد الجلاء بروضة الشهداء في مدينة بنزرت: "سنعمل على أن تستقل فلسطين وأن تحيي الإجلاء، وأن تتمكن من إجلاء الذين يقتّلون الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "سيبقى علم تونس مرفوعا في كل مكان وسنعمل على إعلاء صوت تونس لأننا دعاة حق"، مؤكدا: "نحن على مواقف مبدئية لن نحيد عنها أبدا، ولن نعيش أذلّاء".

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية، منذ أن نفذت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، هجوما على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الجاري، قتلت خلاله وأسرت المئات.

وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، ارتفع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية إلى 2329 شخصا، بينما أصيب 9042 آخرون منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT