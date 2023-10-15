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حزب الله يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة

لافتات ضخمة في شوارع تونس: "من هم الحيوانات البشرية؟" (فيديو)

أخبار العالم العربي

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نصبت لافتات إشهارية ضخمة في شوارع تونس العاصمة تعبّر عن دعم تونس وشعبها للقضية الفلسطينية.

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وزير الدفاع الإسرائيلي: نحارب حيوانات بشرية.. لا كهرباء ولا طعام إلى قطاع غزة (فيديو)

وأظهرت اللافتات صورا من معانات الشعب الفلسطيني طيلة عقود من الاحتلال الإسرائيلي مع سؤال عاجل: من هم الحيوانات البشرية؟

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات مستفزة لوزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غلانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قالا إن إسرائيل تحارب "حيوانات بشرية"  في قطاع غزة، واصفين حركة حماس بأنها "داعش".

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

واقتحم مقاتلو "حماس" عددا من مستوطنات غلاف غزة واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا العشرات من أفرادها، واستولوا على آليات عسكرية ومدنية إسرائيلية.

من جهته أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، فيما يشن غارات وقصفا جويا مكثفا على قطاع غزة. ودعا أمس السبت سكان غزة إلى مغادرة شمال القطاع عبر ممرين آمنين تم تخصيصهما لعبور أكثر من مليون نسمة، وهو نزوح جماعي اعتبرت منظمات إغاثة إنه سيتسبب بكارثة إنسانية.

وقُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ هجوم حماس على إسرائيل الذي أسفر أيضا عن أسر ما لا يقل عن 120 شخص، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وتشن إسرائيل قصفا مكثف على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة 2329 قتيلا و9042 جريحا.

المصدر: RT

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