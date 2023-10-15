إسرائيل تعود إلى استخدام دبابات Merkava Мк.З القديمة من تصنيع مطلع التسعينيات

سحبت القوات البرية الإسرائيلية من الاحتياط دبابات Merkava Мк.З القديمة.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأنه يخطط لتصدير تلك الدبابات إلى أحد البلدان الأوروبية، بينما شوهدت مؤخرا في مناطق يتم فيها تشكيل ألوية احتياطية ناقلات تحمل Merkava Мк.З. ويفترض أنها ستشارك في المرحلة البرية للعملية الحربية في قطاع غزة.

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يذكر أن إنتاج Merkava Мк.З بدأ في مطلع التسعينيات، واستمر لغاية عام 2002. وقد أنتجت الصناعة الإسرائيلية 680 دبابة من هذا النوع تستخدم مدفع عيار 120 ملم مماثلا للمدافع التي تزود به دبابات M1А1/A2 Abrams المريكية و Leopard 2A4 الألمانية، وتحت المدفع رشاش عيار 7.62 ملم وهناك رشاشان آخران من هذا النوع لدى قائد الدبابة ومساعده الذي يقوم بتعمير المدفع. وتزود الدبابة كذلك بمدفع هاون عيار 60 ملم يطلق النيران مباشرة من القسم القتالي.

وتم تزويد النماذج الأخيرة المطورة للدبابة بمنظومة قيادة النيران الحديثة المزودة بجهاز مرافقة الهدف.

وتتحمل الدروع في مقدمة الدبابة وبرجها إصابة القذائف القادرة على اختراق 600 ملم من الدروع، وكذلك الذخائر الجوفاء القادرة على اختراق الصفائح الفولاذية بسمك 1200 ملم.

وبلغت قوة محرك الدبابة 1200 حصان. سرعتها القصوى 65 كلم/ساعة، وزنها القتالي 65000 كلغ، طاقمها 4 أفراد. وكان يفترض أولا تزويد Merkava Мк.З بمنظومات الحماية النشيطة. لكن تقرر لاحقا عدم تزويد الدبابة بها لتوفير الأموال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا