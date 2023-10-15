 
مباشر
عاجل
وزبر خارجية إيران: إذا قررت إسرائيل دخول غزة فإن قادة المقاومة سيحولونها إلى مقبرة لجنود الاحتلال

الصحة الفلسطينية: 2329 قتيلا و9042 جريحا في القطاع و56 قتيلا وأكثر من 1200 جريح في الضفة

أخبار العالم العربي

الصحة الفلسطينية: 2329 قتيلا و9042 جريحا في القطاع و56 قتيلا وأكثر من 1200 جريح في الضفة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8dz

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2329 قتيلا وأكثر من 9042 جريحا في غزة، و56 قتيلا بينهم 16 طفلا وامرأة و1200 جريح في الضفة.

إقرأ المزيد
الحرب على غزة في يومها التاسع لحظة بلحظة.. غارات عنيفة وارتفاع في عدد قتلى الجيش الإسرائيلي
الحرب على غزة في يومها التاسع لحظة بلحظة.. غارات عنيفة وارتفاع في عدد قتلى الجيش الإسرائيلي

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.

وأفاد مراسلنا، باستهداف الطيران الإسرائيلي اليوم الأحد منزل مراسل قناة الحياة الجديدة في غزة مؤمن الطلاع، ما أسفر عن مقتل جميع أبنائه وأعمامه وأخواته، وإصابته هو وزوجته ووالدته بجروح وكسور متفاوتة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة في 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

إقرأ المزيد
آخر مستجدات الحرب على غزة.. غارات إسرائيلية مستمرة وعدد القتلى يتجاوز 2300 في القطاع
آخر مستجدات الحرب على غزة.. غارات إسرائيلية مستمرة وعدد القتلى يتجاوز 2300 في القطاع

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا