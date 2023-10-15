الصحة الفلسطينية: 2329 قتيلا و9042 جريحا في القطاع و56 قتيلا وأكثر من 1200 جريح في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2329 قتيلا وأكثر من 9042 جريحا في غزة، و56 قتيلا بينهم 16 طفلا وامرأة و1200 جريح في الضفة.

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وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.

وأفاد مراسلنا، باستهداف الطيران الإسرائيلي اليوم الأحد منزل مراسل قناة الحياة الجديدة في غزة مؤمن الطلاع، ما أسفر عن مقتل جميع أبنائه وأعمامه وأخواته، وإصابته هو وزوجته ووالدته بجروح وكسور متفاوتة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة في 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

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وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT