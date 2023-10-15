وزيرا خارجية روسيا والبرازيل بحثا التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي ماورو فييرا الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الممكنة لوقف التصعيد.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الممكنة لوقف التصعيد. وتم التأكيد على الحاجة الملحة لضمان حماية المدنيين ومنع اتساع الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة".

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وأضاف البيان: أشار الجانب الروسي إلى أنه لا يوجد بديل للعودة إلى البحث عن حلول مقبولة للطرفين، بالاستناد للإطار القانوني الدولي المعترف به عموما لعملية التسوية في الشرق الأوسط، والتي ينبغي أن يكون هدفها النهائي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتتعايش مع إسرائيل بسلام وأمن.

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لقاء هجومها.

وفي 8 أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة.

المصدر: ريا نوفوستي