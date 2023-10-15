باريس تجلي أكثر من 2000 فرنسي من إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد، أنها أجلت أكثر من ألفي شخص من مواطنيها من إسرائيل وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان: "من 12 إلى 15 أكتوبر، تم القيام بسبع رحلات جوية لإجلاء أكثر من ألفي مواطن فرنسي".

كما أشارت الوزارة إلى أن من المقرر القيام بعدة رحلات خاصة أخرى يوم الاثنين.

وتتبادل الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي القصف منذ 9 أيام، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي، ردا على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومقدساته في مختلف مناطق فلسطين.

وردا على ذلك يشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مكثفة على قطاع غزة، تستهدف البنى التحتية والمباني، ما أدى إلى سقوط أكثر 2670 قتيلا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: تاس