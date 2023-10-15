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مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق رشقة صاروخية تجاه مواقع إسرائيلية

القسام تبث فيديو لقصف مواقع ومدن إسرائيلية برشقات صاروخية ضخمة (فيديو)

أخبار العالم

القسام تبث فيديو لقصف مواقع ومدن إسرائيلية برشقات صاروخية ضخمة (فيديو)
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نشرت "كتائب عز الدين القسام" فيديو يوثق رشقات صاروخية مكثفة باتجاه مواقع ومدن إسرائيلية، ردا على استهداف المدنيين ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وقالت كتائب القسام في قناتها على "تيليغرام"، إنها قصفت تل أبيب ومواقع اخرى في بيانات منفصلة، وذلك "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

كما أكدت استهدافها تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوب "مفلاسيم" بطائرة الزواري الانتحارية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفادت مراسلة RT بسماع دوي انفجارات شمالي تل أبيب، وانطلاق صفارات الإنذار.

المصدر: RT

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