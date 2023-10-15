مراسلة RT: سماع دوي انفجارات في تل أبيب وانطلاق صفارات الإنذار

أفادت مراسلة RT بسماع دوي انفجارات شمالي تل أبيب، وانطلاق صفارات الإنذار.

وذكرت مراسلتنا نقلا عن الجبهة الإسرائيلية الداخلية، أن هناك اشتباها بتسلل قرب مستوطنة أوفاكيم في صحراء النقب غرب بئر السبع.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق اليوم بتعرض منزل في مستوطنة سديروت لإصابة مباشرة بصاروخ أطلق من غزة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأشار مراسلوا RT إلى سماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد شن القوات الإسرائيلية سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.

ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

يتبع..