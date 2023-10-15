مراسل RT: تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوّي في مستوطنات الغلاف (صورة)

أفاد مراسلا RT بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد شن القوات الإسرائيلية سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم.

وذكر مراسل RT في وقت سابق اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأكد انتشال 9 قتلى وأكثر من 20 جريحا عقب قصف منزل عائلة دردونة في جباليا شمالي القطاع.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الداخلية بغزة، أن هناك أحياء كاملة مسحت وعشرات الجثث تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي.

وشددت الوزارة على حاجة القطاع الماسة إلى المساعدات الخارجية العاجلة للمساعدة في انشال الجثث من تحت الأنقاض، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ المحلية من الوصول إليهم.

وذكر مراسلنا، في وقت سابق اليوم أن الطيران الإسرائيلي استهدف منزل مراسل قناة الحياة الجديدة في غزة مؤمن الطلاع، ما أسفر عن مقتل جميع أبنائه وأعمامه وأخواته، وإصابته هو وزوجته ووالدته بجروح وكسور متفاوتة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2329 قتيلا بينهم ما لا يقل عن 700 طفلا و400 امرأة، وإصابة أكثر من 9042 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة، إلى جانب 55 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1200 جريح.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.

ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.

وأمر الجيش الإسرائيلي مستشفيات قطاع غزة في مناطق شمال ووسط القطاع، بالإخلاء الفوري لمرافقها من المرضى والمصابين.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء السبت بدء المرحلة الثانية من الهجوم على قطاع غزة، وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية، التي تشمل هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر على القطاع.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT