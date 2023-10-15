إعلام إسرائيلي: إصابة مباشرة لمنزل في سديروت بصاروخ أطلق من غزة "صور+ فيديو"

أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد بتعرض منزل في مستوطنة سديروت لإصابة مباشرة بصاروخ أطلق من غزة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتستمر المقاومة الفلسطينية منذ أمس السبت بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف المدنيين.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.

كما فتحت جبهة جديدة ضد إسرائيل عقب إعلان "حزب الله اللبناني" الأحد استهداف مركز تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا على الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة، مما ‏أدى إلى وقوع قتيل وإصابة آخرين في الجانب الإسرائيلي.‏

كما شهدت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قصفا مدفعيا إسرائيليا طال مناطق سكنية بمحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT

يتبع...