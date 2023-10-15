مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بقذيفة من الجانب اللبناني

اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين جراء إطلاق "حزب الله" قذيفة مضادة للدروع على موقع عسكري قريب من الحدود اللبنانية في وقت سابق من اليوم.

ويتواصل القصف المتبادل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن صاروخا مضاد للدروع أطلق للمرة الخامسة خلال اليوم من الحدود اللبنانية باتجاه قوة تابعة للجيش الإسرائيلية.

في حين قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي قرى رامية وبليدة وأطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي لجنوب لبنان، وفق مراسلنا في لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن 4 صواريخ مضادة للدروع أطلقت من الحدود اللبنانية وأصابت مواقع إسرائيلية إحداها في مستوطنة شتولا.

وأضاف أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل على الحدود اللبنانية وردا على ذلك، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله.

وطالب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات ‫القريبة من الحدود مع لبنان التزام الملاجئ، كما أعلن عزل منطقة بحدود أربعة كيلومترات عن الحدود الشمالية مع لبنان وأعلنها منطقة عسكرية وطالب بتوخي الحذر وعدم الدخول إلى هذه المنطقة.

وقال إنه "سيتم تفعيل التشويش الاستباقي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بشكل عام في مناطق القتال لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة".

وأعلن "حزب الله اللبناني" استهداف مركز تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا وإصابة دبابة على الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة خلّف قتلى وجرحى.

المصدر: RT