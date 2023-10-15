حزب الله يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مركز تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة ‏أدى إلى وقوع قتيل وإصابة آخرين في الجانب الإسرائيلي.‏

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وجاء في بيان الحزب، "في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لاستشهاد الصحافي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحافيين وأيضا القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد لمواطنين خليل اسعد علي هاشم و رباد حسين العاكوم، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد باستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح".‏

وكانت مراسلتنا قد أفادت بمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في مستوطنة شتولا جراء قصف متبادل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وشهدت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قصفا مدفعيا إسرائيليا طال مناطق سكنية بمحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا.

المصدر: RT