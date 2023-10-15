وزير الجيوش الفرنسي: فرنسا تقدم معلومات استخبارية لإسرائيل

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا تقدم لإسرائيل "معلومات استخبارية".

قال الوزير الفرنسي في مقابلة مع مجموعة "إيبرا" الصحافية نُشرت مساء الأحد: أن "المعلومات الاستخبارية المقدمة لإسرائيل تأتي في إطار الشراكة المعتادة بين بلدينا".

وأضاف الوزير: "لدينا خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب، ولدى استخباراتنا وسائل وأجهزة استشعار فعالة بشكل خاص".

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وأشار الوزير إلى أنه سيتحدث مع نظيره الإسرائيلي "الأسبوع المقبل".

وأكدت باريس السبت أنه لم يطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، وأن المشاركة في العمليات العسكرية "غير واردة" بالنسبة لها.

من ناحية أخرى أكدت الرئاسة الفرنسية من جديد أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومحاربة المجموعات الإرهابية التي ضربتها"، ودعت السبت مرة أخرى إلى اتخاذ "كل الإجراءات التي تسمح بحماية المدنيين".

يأتي هذا بينما تقصف إسرائيل قطاع غزة بشكل مكثّف رداً على هجوم نفّذته حماس.

المصدر: AFP