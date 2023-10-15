"اليونيفيل": إصابة مقرنا في الناقورة بصاروخ خلال معارك بين "حزب الله" وإسرائيل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، أن صاروخا أصاب مقر البعثة في مدينة الناقورة بجنوب لبنان خلال معارك بين "حزب الله" وإسرائيل، ولم يصب أحد بأذى.

وقالت البعثة في بيان: "وقع قتال عنيف في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل. وسقطت قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأصيب مقرنا في الناقورة بصاروخ، ونحن نحقق في مصدره. ولم تكن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في الملجأ في تلك اللحظة، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".

وأشارت قوات حفظ السلام، إلى أنه على الرغم من جهودها النشطة ومفاوضاتها مع طرفي الصراع، فإن التصعيد العسكري مستمر.

وقال البيان: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى وقف إطلاق النار والسماح لنا، كقوات حفظ سلام بالمساعدة في إيجاد الحلول. ونذكر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاك للقانون الدولي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT