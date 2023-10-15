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الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي (فيديو)

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الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي (فيديو)
Globallookpress
مظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية - مدريد 2023
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تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإسبانية مدريد الأحد تضامنا مع الفلسطينيين مندّدين بعدوان إسرائيل قطاع غزة، وذلك في تجمّع هو الأكبر من نوعه في إسبانيا في نهاية الأسبوع.

وتلبية لدعوات وجّهت تحت شعارات "مدريد مع فلسطين" و"ضد الاستعمار الإسرائيلي"، سار المتظاهرون في وسط العاصمة الإسبانية، ووضع العديد منهم الكوفية وردّدوا شعارات مثل "عاش نضال الشعب الفلسطيني!" كما ندد البعض بـ"الإبادة الجماعية" و"الإبادة" وهتفوا "إسرائيل قاتلة!"

وقال مراد عودة وهو إسباني من أصل فلسطيني يبلغ 33 عاما في تصريح لوكالة "فرانس برس" "أنا هنا للمطالبة باحترام القانون الدولي".، وتساءل "إلى أي حد يصل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟".

وقد نظّمت تظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدن عدّة على غرار برشلونة وبامبلونا وتوليدو، معظمها تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل.

وبلغ عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 منذ الهجمات التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

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وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن حماس تحتجز 155 أسيرا منذ هجومها المباغت، في تحديث لحصيلة أعلنها صباحا أفادت بوجود 126 أسيرا لدى الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

وترد إسرائيل بقصف عنيف ومكثف لغزة أوقع حتى الآن 2670 قتيلا بينهم أكثر من 700 طفل في القطاع وأكثر من 9600 جريح، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس، يوم الأحد.

المصدر: أ ف ب

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