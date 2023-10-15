الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي (فيديو)

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإسبانية مدريد الأحد تضامنا مع الفلسطينيين مندّدين بعدوان إسرائيل قطاع غزة، وذلك في تجمّع هو الأكبر من نوعه في إسبانيا في نهاية الأسبوع.

وتلبية لدعوات وجّهت تحت شعارات "مدريد مع فلسطين" و"ضد الاستعمار الإسرائيلي"، سار المتظاهرون في وسط العاصمة الإسبانية، ووضع العديد منهم الكوفية وردّدوا شعارات مثل "عاش نضال الشعب الفلسطيني!" كما ندد البعض بـ"الإبادة الجماعية" و"الإبادة" وهتفوا "إسرائيل قاتلة!"

BREAKING NEWS🇪🇸🇵🇸🚨‼️ Spain Civilised Citizens are out with Massive pro Palestine protests in Madrid right now! They are clear supporting Palestinian and Hamas in these Hard time.#Gazagenocide Gaza Hezbollah #IsraelPalestineConflict PalestineLivesMatter #PalestineGenocidepic.twitter.com/8w5aV2HRRH — EKuvuki Land (@Emphelandaba) October 15, 2023

وقال مراد عودة وهو إسباني من أصل فلسطيني يبلغ 33 عاما في تصريح لوكالة "فرانس برس" "أنا هنا للمطالبة باحترام القانون الدولي".، وتساءل "إلى أي حد يصل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟".

A massive demonstration #now in #Madrid in solidarity with #Palestine and its right to resist and against #Israel's crimes. pic.twitter.com/5nlqFLPTG7 — Quds News Network (@QudsNen) October 15, 2023

وقد نظّمت تظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدن عدّة على غرار برشلونة وبامبلونا وتوليدو، معظمها تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل.

Otra vista de la manifestación en apoyo al pueblo palestino, desde la cabecera de la manifestación en Madrid. #Gaza#Palestinepic.twitter.com/9k5dIA0STM — On the other side of the Berlin Wall (@03690jul) October 15, 2023

وبلغ عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 منذ الهجمات التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

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وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن حماس تحتجز 155 أسيرا منذ هجومها المباغت، في تحديث لحصيلة أعلنها صباحا أفادت بوجود 126 أسيرا لدى الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

وترد إسرائيل بقصف عنيف ومكثف لغزة أوقع حتى الآن 2670 قتيلا بينهم أكثر من 700 طفل في القطاع وأكثر من 9600 جريح، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس، يوم الأحد.

المصدر: أ ف ب