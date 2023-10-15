الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية من قوات البحرية خلال مناورة على الجبهة الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل جندية في قوات البحرية وإصابة 6 آخرين خلال مناورات على الجبهة الشمالية.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحادث وقع خلال نشاط عملياتي في المنطقة البحرية قرب الحدود مع لبنان، بسبب خلل تقني في وسيلة قتالية.

وفي وقت سابق نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 7 جنود إضافيين قتلوا خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 286 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

واقتحم مقاتلو "حماس" عددا من مستوطنات غلاف غزة واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا العشرات من أفرادها، واستولوا على آليات عسكرية ومدنية إسرائيلية.

كما أسرت الفصائل الفلسطينية ما يزيد عن 100 إسرائيلي بين عسكري ومدني.

من جهته أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويشن غارات وقصفا جويا مكثفا على قطاع غزة.

المصدر: RT