ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 286 عسكريا

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أسماء 7 جنود إضافيين قتلوا خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 286 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

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وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

واقتحم مقاتلو "حماس" عددا من مستوطنات غلاف غزة واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا العشرات من أفرادها، واستولوا على آليات عسكرية ومدنية إسرائيلية.

كما أسرت الفصائل الفلسطينية ما يزيد عن 100 إسرائيلي بين عسكري ومدني.

من جهته أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويشن غارات وقصفا جويا مكثفا على قطاع غزة.

المصدر: RT