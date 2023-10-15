أبو الغيط منددا بـ"سعار آلة القتل" الإسرائيلية: سنواصل التحرك لتغيير الوضع

ندد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بـ"الحمى الجنونية" التي تتصرف بها إسرائيل في هجماتها على قطاع غزة، مؤكدا أن الجامعة ستواصل تحركاتها السياسية لتغيير الوضع.

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وقال أبو الغيط في منشور له على منصة "إكس" اليوم الأحد، إن "هذه الحمى الجنونية التي تتصرف بها إسرائيل وحالة السعار لآلة القتل ماهي إلا تجسيد لقبح الاحتلال ووحشيته".

واعتبر أنها "جرائم حرب متراكمة ومخالفات هائلة للقانون الدولي الانساني"، مشيرا إلى أن "الموقف الدولي آخذ في التغير والاستفاقة من هوس دعم إسرائيل إلى واقع أليم يدفع ثمنه أبرياء قطاع غزة".

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية، منذ أن نفذت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، هجوما على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الجاري، قتلت خلاله وأسرت المئات.

وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، ارتفع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية إلى 2329 شخصا، بينما أصيب 9042 آخرون منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

هذه الحمي الجنونية التي تتصرف بها اسرائيل وحالة السعار لآلة القتل ماهي الا تجسيد لقبح الاحتلال ووحشيته. جرائم حرب متراكمة ومخالفات هائلة للقانون الدولي الانساني. الموقف الدولي آخذ في التغير والاستفاقة من هوس دعم اسرائيل الي واقع أليم يدفع ثمنه ابرياء #قطاع_غزّة.(1/2) — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) October 15, 2023

المصدر: RT