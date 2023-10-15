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آلاف المتظاهرين في أستراليا يدعمون الفلسطينيين في غزة (فيديو)

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آلاف المتظاهرين في أستراليا يدعمون الفلسطينيين في غزة (فيديو)
Gettyimages.ru
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شارك آلاف الأستراليين في تظاهرات داعمة للفلسطينيين اليوم الأحد، على الرغم من تعليمات الشرطة للحد من هذه التظاهرات على خلفية التصعيد الفلسطيني والإسرائيلي.

وجرت إحدى أكبر المسيرات في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات سكاناً، وقالت جماعة العمل الفلسطيني التي نظمت الاحتجاج إن نحو 5000 شاركوا فيها.

ولوّح العديد من المشاركين في المسيرة بأعلام فلسطين وهتفوا "الحرية، حرّروا فلسطين" في حديقة هايد بارك بمدينة سيدني فيما جاب مئات من رجال الشرطة المنطقة والشوارع القريبة في دوريات وحلقت مروحية تابعة للشرطة على ارتفاع منخفض.

وقالت أمل ناصر، المتحدثة باسم المجموعة، إن المظاهرة "سلمية حتى الآن"، مضيفة أن الشرطة لم تصدر تعليمات لإيقاف المتظاهرين وتفتيشهم.

 

المصدر: رويترز

 

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