الإعلام الإسرائيلي ينشر فيديوهات جديدة لعملية "طوفان الأقصى" واقتحام مستوطنات غلاف غزة
نشرت مواقع إسرائيلية اليوم الأحد مقاطع فيديو جديدة لأولى العمليات التي نفذتها مجموعة من المقاتلين التابعين لحركة "حماس" خلال اقتحام مستوطنات غلاف غزة.
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وأظهرت مقاطع الفيديو الدقائق الأولى من اختراق مقاتلي "حماس" للمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة صباح السبت الـ7 من أكتوبر مستخدمين الرشاشات وقواذف "آر بي جي".
وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.
وقابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.
وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.
المصدر: RT + وكالات