بلينكن يجدد من القاهرة دعم واشنطن لإسرائيل ويؤكد: معبر رفح سيفتح

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قبيل مغادرته للقاهرة إن لـ"إسرائيل حق الدفاع عن نفسها ويجب عليها تجنب إيذاء المدنيين".

واضاف "كان من المهم التأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل.. إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ويجب عليها تجنب إيذاء المدنيين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى قطاع غزة الذي يتعرض لقصف بلا هوادة تشنه القوات الإسرائيلية منذ أكثر من أسبوع.

وقال بلينكن إن معبر "رفح سيفتح"، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

وأضاف "نضع مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها"، فيما أولى قوافل المساعدات تنتظر في سيناء فتح المعبر.

هذا وقد اشترطت مصر في وقت سابق وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للسماح بخروج الرعايا الأمريكيين من القطاع عبر معبر رفح.

ويعيش سكان غزة أوضاعا مأساوية تحت قصف إسرائيلي مكثف منذ أكثر من اسبوع وحصار وسط نفاد المواد الحياتية الضرورية مثل المواد الغذائية والأدوية.

وتسببت العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن في مقتل أكثر من 2450 شخصا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT