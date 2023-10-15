زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يريد "وقف حماس عند حدها"

قال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أنه "وقف حركة حماس عند حدها"، مكررًا دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل.

وترأس شومر وفدًا من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأعضاء في حكومته والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ وعائلات رهائن أمريكيين في قطاع غزّة.

وقال شومر في مؤتمر صحافي: "نقول ذلك للشعب الإسرائيلي: نحن ندعمكم، نشعر بوجعكم، نتألّم معكم وسنقف إلى جانبكم في هذه الأوقات الصعبة".

وتعهّد شومر بأن تبقى واشنطن "شيكًا ثابتًا" لإسرائيل، مشيرا إلى أن الاجتماع بين أعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين الإسرائيليين تخلّله بحث في احتياجات إسرائيل "للدفاع عن نفسها وإخماد تهديد حماس".

وندّد شومر بحركة حماس التي وصفها بأنها "شريرة ومروّعة وغير إنسانية"، وأضاف "إن لم نمنع تجدّد تهديد حماس، فسيتكرر، يجب وقفهم" عند حدهم.

وقال شومر إن مجلس الشيوخ الأمريكي سيتحرك لإعداد حزمة مساعدات لإسرائيل مع استمرار الحرب، مؤكدًا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وأن واشنطن ستبذل "كل ما في وسعها للإفراج عن الرهائن".

المصدر: أ ف ب