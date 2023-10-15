وسائل إعلام: حلف "الناتو" لا يملك أمولا أو معدات كافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل

كشفت صحيفة "فيلت" الألمانية، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يواجه موقفا صعبا، وربما لا يملك الحلف الأموال والمعدات الكافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل.

وتشير الصحيفة إلى أن حلف "الناتو" قد يواجه تحديات غير مسبوقة: "تقديم المساعدة لشريكين مقربين - إسرائيل وأوكرانيا، الواقعين على مسافة جغرافية قريبة، الناتو لا يريد التورط بشكل مباشر في الصراعات. ومع ذلك، فإن إمدادات الأسلحة للشركاء ضرورية".

وبحسب المقال، "دول الناتو لا تريد المساس بقدراتها الدفاعية، وبالإضافة إلى التكاليف المرتفعة، فإن مخزونات الأسلحة محدودة". وينطبق هذا بشكل خاص على ذخائر المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة مثل IRIS-T و"باتريوت"، وشددت الصحيفة على أن إسرائيل وأوكرانيا في حاجة ماسة إلى هذا الدعم العسكري.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي كبير في حلف شمال الأطلسي قوله: "لا يمكن منح عن هذه الأسلحة إلا مرة واحدة فقط".

ويشعر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالقلق أيضا، إذ أنه ذهب أولا إلى اجتماع لوزراء دفاع "الناتو" ليطلب شخصيا زيادة في إمدادات الأسلحة لكييف.

كما أعرب في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية الفرنسية، عن مخاوفه من أن يضعف اهتمام الغرب بالنزاع الأوكراني وسط هجوم حماس على إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له عواقب، دون أن يوضح وجهة نظره.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة "فورين بوليسي" بأن الدول الأوروبية تشعر بالقلق بسبب عدم قدرتها على إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل بعد انتهاء احتياطاتها على خلفية إرسالها إلى أوكرانيا.

وأشارت المجلة إلى أن العديد من المسؤولين قلقون لأنه بسبب المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا، لم يبق لديهم أي شيء تقريبا، ونقلت تصريحات مسؤول ألماني رفض الكشف عن اسمه، بأنه "بسبب أوكرانيا، نواجه نقصا كبيرا في الذخيرة".

ويواجه قطاع غزة ظروف إنسانية صعبة، وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، ملقية بآلاف الأطنان من القنابل على منازل المدنيين في جميع أنحاء القطاع، ومخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

المصدر: RT