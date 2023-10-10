"فورين بوليسي": أوروبا عاجزة عن مساعدة إسرائيل عسكريا بسبب أوكرانيا

أفادت مجلة "فورين بوليسي" بأن الدول الأوروبية تشعر بالقلق بسبب عدم قدرتها على إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل بعد انتهاء احتياطاتها على خلفية إرسالها إلى أوكرانيا.

وذكرت المجلة أن الدول الأوروبية ناقشت، في 9 أكتوبر إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لإسرائيل.

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وأشارت إلى أن العديد من المسؤولين قلقون لأنه بسبب المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا، لم يبق لديهم أي شيء تقريبا.

ونقلت تصريحات مسؤول ألماني رفض الكشف عن اسمه، بأنه "بسبب أوكرانيا، نواجه نقصا كبيرا في الذخيرة".

وأكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، في وقت سابق بأن سلطات بلاده فعلت الكثير لدعم أوكرانيا، وليس هناك إمكانيات أكبر بسبب محدودية الموارد لدى روما.

كما أعلن الرئيس البلغاري، رومين راديف، أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار النزاع في أوكرانيا، وأكد أن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى تسوية النزاع.

المصدر: نوفوستي