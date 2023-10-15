رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: هدفنا الحالي دخول غزة وتوجيه ضربة قاضية

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هليفي، بأن هدف إسرائيل هو الدخول إلى الأماكن التي توجد فيها "حماس" بغزة، وتوجيه ضربة قاضية و"الانتصار".

وقال هليفي خلال لقائه جنود الجيش المحتشدين على حدود غزة: "هدفنا الدخول إلى غزة والانتصار، الدخول إلى الأماكن التي توجد فيها حماس، توجيه ضربة قاضية والقضاء على العناصر، وتغيير الوضع هناك لفترة زمنية طويلة، أنا أثق بكم".

ومساء يوم أمس السبت، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

وبعد ساعات قليلة من إعلان الجيش، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أنه تم تأجيل العملية البرية "لبضعة أيام" بسبب سوء الطقس الذي قد يعيق قدرة الطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة على دعم القوات.

هذا ونشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو لما يبدو أنه مناورات سابقة، وجهت فيه رسالة بالعبرية إلى القوات الإسرائيلية البرية قائلة "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة".

كما قال المتحدث باسم "سرايا القدس" أبو حمزة مخاطبا جنود الجيش الإسرائيلي "أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم" وسط توقعات باجتياح بري إسرائيلي وشيك لقطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي، مخلفا أكثر من 2670 قتيلا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT