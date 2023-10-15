هل إسرائيل قادرة على خوض حرب طويلة الأمد مع فصائل غزة وجبهات أخرى؟

منذ السابع من الشهر الحالي قامت الآلة الحربية الإسرائيلية بضرب قطاع غزة بكميات هائلة من الصواريخ والقذائف لم تُستخدم في حرب سابقة بالنظر للفترة الزمنية حتى الآن،

يقال إنها تمهيد لعملية برية بعد أن تداعت هيبة الجيش الإسرائيلي وباعتراف قادته بعد طوفان الأقصى..

ثلاثمئة وستون ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم ناهيكم عن الدبابات والطائرات والمدفعية وصولا لحاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية التي أعلنت جهوزيتَها للدفاع عن إسرائيل ضد أي تهديد لها، تمهيدا لمعركة طويلة الأمد ومتعبة ودموية.. لكن هذه المرة هناك عائق كبير، قدراتُ الفصائل الفلسطينية وإمكانيةُ دخول جبهات أخرى بشكل أكثر جدية في المعركة والموقفُ العربي الموحد ضد انتهاكات إسرائيل.

- فلمن تعِد إسرائيل عدة الحرب هذه ولماذا؟

- وما هي إمكانية كل الأطراف على خوض حرب طويلة الأمد خاصة أن حرب الشوارع تسمى مقبرةَ الجيوش النظامية؟

- وماذا عن سيناريوهات الجبهات الأخرى؟

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