الرئيس الإسرائيلي يقول إن سكان غزة "ضالعون" في الحرب!

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، إنه كان ينبغي على الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة أن يقاتلوا "حماس".

وأوضح هرتصوغ في تصريح صحفي، أن "الخطاب القائل بأن المدنيين غير متورطين غير صحيح. ليس صحيحا أن المدنيين غير ضالعين في الأمر فهم ضالعون من خلال عدم الانتفاض على نظام حماس في غزة، والذي استولى على غزة عبر انقلاب".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، رفض هرتصوغ في معرض جوابه عن سؤال صحفي من مراسل "سي إن إن " حول "العقاب الجماعي" للمدنيين في قطاع غزة بسبب تصرفات "حماس"، الاتهام بارتكاب "جرائم حرب".

وقال: "ألم تشاهد الجرائم في جنوب إسرائيل؟ لقد رأيت كل شيء. والآن نبدأ بالحديث عن جرائم الحرب. حقا؟ هل هذا صحيح؟"، مضيفا أن إسرائيل "تلتزم بالقانون الدولي، وتتصرف وفقا للقانون الدولي".

وردا على الهجوم ال1ي نفذته حركة "حماس" الأسبوع الماضي بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، يشن الجيش الإسرائيلي منذ 9 ايام غارات مكثفة تستهدف منشآت البنية التحتية في قطاع غزة، والمباني السكنية، وسط حصار مشدد.

وتسببت الغارات الإسرائيلية حتى الآن في مقتل أكثر من 2670 شخصا فيما بلغت حصيلة الإصابات حوالي 10 آلاف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

المصدر: وكالات