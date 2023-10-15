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الأمم المتحدة: غزة تشهد "كارثة إنسانية غير مسبوقة"

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الأمم المتحدة: غزة تشهد
Legion-Media
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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني للصحافيين الأحد: "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".

وأشار إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة" تتكشف في القطاع الساحلي.

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمستوطنين  الإسرائيليين.

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وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وأستهدفت القطاع بقصف عنيف تسبب بسقوط آلاف القتلى والجرحى، وجعل الآلاف بلا مأوى، كما فرضت حظرا على دخول المواد الأساسية (المياه، الغذاء، الكهرباء)، ومنعت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية.  

المصدر: AFP  

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