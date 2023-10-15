بالفيديو.. مقابر جماعية وجثث مجهولة الهوية في غزة

أظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات "تلغرام" فلسطينية من غزة، بدء دفن جثث المواطنين الذي لقوا حتفهم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، في مقابر جماعية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، شرعت الآليات الهندسية بحفر مقابر جماعية في قطاع غزة، لدفن جثامين المواطنين التي تكدست في ثلاجات الموتى وبساحات المستشفيات، وذلك بسبب العدد الهائل من القتلى جراء العدوان الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة، كما أعلنت الوزارة أنه تقرر دفن أكثر من 100 جثمان لأشخاص مجهولي الهوية بعد إتمام الإجراءات الشرعية والقانونية.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على رؤية عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: RT