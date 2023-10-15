عباس: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن سياسات وأفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني.

وقال: "سياسات وأفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني.. سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأكد عباس "رفض قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين"، وشدد على "نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول للأهداف الوطنية، وضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال".

وشدد الرئيس الفلسطيني على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".

وجدد عباس الرفض الكامل لتهجير المواطنين من قطاع غزة، "لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا".

ومن جانبه، أكد رئيس فنزويلا تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مشيدا بالأسلوب الذي يتبعه عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام، مؤكدا أنه قد اتخذ قرارا لإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، داعيا لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

المصدر: وفا