الصين تنوي التدخل في الصراع بين حماس وإسرائيل

يزور المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، المنطقة الأسبوع المقبل للدفع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس إسرائيل.

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وقالت قناة "سي سي تي في" الصينية، إن تشاي "سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وانعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام".

وقال تشاي للقناة الصينية إن "احتمال توسيع نطاق (النزاع) وامتداده إلى الخارج أمر مقلق جدا".

وجاء تقرير القناة الصينية في الوقت الذي بدا فيه أن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري ضد مقاتلي حماس في غزة.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة إلى "لعب دور بناء ومسؤول" في النزاع، وحض على "عقد اجتماع سلام دولي في أقرب وقت ممكن لتعزيز التوصل إلى توافق واسع النطاق".

ولم تتضمن البيانات الرسمية الصينية أي ذكر لحماس في إداناتها للعنف، ما عرضها لانتقادات مسؤولين غربيين اعتبروا البيانات ضعيفة للغاية.

ودعا الجيش الإسرائيلي أمس السبت سكان غزة إلى مغادرة شمال القطاع عبر ممرين آمنين تم تخصيصهما لعبور أكثر من مليون نسمة، وهو نزوح جماعي اعتبرت منظمات إغاثة إنه سيتسبب بكارثة إنسانية.

وقُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ هجوم حماس على إسرائيل الذي أسفر أيضا عن أسر ما لا يقل عن 120 شخص، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وتشن إسرائيل قصفا مكثف على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 2215 شخصا في القطاع الفلسطيني المحاصر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

المصدر: أ ف ب