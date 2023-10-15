قرارات من "النواب العراقي" خاصة بالقصف والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة

صوت مجلس النواب العراقي على مقررات خاصة بمناقشة قصف إسرائيل الوحشي لقطاع غزة والحصار المفروض عليها، ونصت على عدة نقاط أولها إدانة سياسة القتل والتهجير وهدم المنازل.

وقرر مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة اليوم 15 أكتوبر "إدانة سياسة الكيان الصهيوني الغاصب في قتل وتهجير وهدم المنازل، ويؤكد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المغتصبة".

إقرأ المزيد

كما دعا الحكومة العراقية لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإسناد وإغاثة الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة.

وتحدثت المقررات أيضا عن دعوة البرلمانات العربية الشقيقة لعقد جلسة طارئة لاتحاد البرلمانات العربية في بغداد لاتخاذ موقف ينسجم مع إرادة الشعوب العربية؛ وعن مطالبة الأمم المتحدة بالعمل الفوري على فتح منافذ إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، بالإضافة لدعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته باتخاذ ما يلزم لوقف التصعيد والقتل والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.

وكذلك فتح منافذ رسمية للتبرعات والمساهمات الحكومية وغير الحكومية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني.

إقرأ المزيد

واختتمت المقررات الخاصة بمناقشة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته الكاملة على أراضيه.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وجّه، يوم الخميس الماضي، أمرا بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل الجيش الإسرائيلي، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الحكومة العراقية.

ومع دخول الحرب على غزة يومها التاسع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل.

المصدر: RT