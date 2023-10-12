 
مباشر
عاجل
رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
Globallookpress
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7tx

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من الجيش الإسرائيلي.

إقرأ المزيد
"طوفان الأقصى" في يومها السادس.. تطورات الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لحظة بلحظة

 وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: "تأكيدا لمواقف العراق الثابتة والمبدئية من القضية الفلسطينية، وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، ومقتل 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا