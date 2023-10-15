إخطار جديد لسكان مدينة غزة وشمال القطاع للمغادرة جنوبا وخريطة للطريق الآمن

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إخطارا جديدا لسكان مدينة غزة وشمال القطاع بالمغادرة إلى جنوب وادي غزة، وأعلن عن فتح ممرات آمنة لذلك.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "سكان مدينة غزة وشمالي القطاع، نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة حرصا على سلامتكم".

وتابع: "أبلغكم أن الجيش الإسرائيلي سيمتنع عن استهداف الممر المحدد ما بين الساعة الـ10:00 صباحا ولغاية الساعة 13:00 ظهرا، وحرصا منا على سلامتكم استغلوا هذه الفترة للتوجه جنوبا نحو خان يونس".

#عاجل سكان مدينة غزة وشمالي القطاع, نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة حرصًا على سلامتكم. أبلغكم أن جيش الدفاع سيمتنع عن استهداف المحور المحدد بين الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 13:00 ظهرًا. حرصًا على… pic.twitter.com/7i7BajGHHr — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2023

وكان الجيش الإسرائيلي قد أخطر السبت سكان مدينة غزة بالمغادرة والتوجه نحو جنوب وادي غزة، معلنا فتح ممرات آمنة بدعوى الحفاظ على سلامتهم، ونشر صورة للممرات التي فتحها.

وسبق ذلك أن نشر إخطارا يوم الجمعة وسرعان ما تراجع عنه، وفي وقت لاحق تم قصف شاحنة كانت تقل نازحين فلسطينيين عن شمال مدينة غزة نحو الجنوب عبر الممر الآمن الذي فتحته إسرائيل، ما أسفر عن وقوع 70 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة 200 آخرين.

ويأتي هذا البيان في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة المحاصر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

ويطالب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين منذ أيام بمغادرة شمال القطاع والتوجه جنوبا بدعوى الحفاظ على سلامتهم، فيما يعمد إلى إغلاق المعابر من وإلى القطاع، كما قصف معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT