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الصفدي يتساءل لماذا المحرم في أوكرانيا محلل في غزة!

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الصفدي يتساءل لماذا المحرم في أوكرانيا محلل في غزة!
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طالب وزير الخارجية الأردني المجتمع الدولي بإدانة قتل الفلسطينيين كما دان قتل الإسرائيليين، مؤكدا أن "المعاييرالإنسانية والقانونية يجب أن تكون دون تمييز على أساس الهوية".

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وأضاف في حديث لـ"بي بي سي"، أن الحرب على غزة لن تجلب الأمن، وتقتل الأبرياء شيوخا ونساء وأطفالا.

وشدد على أن السلام العادل على أساس حل الدولتين وحده سيوفر الأمن لفلسطين وإسرائيل والمنطقة كلها.

وتساءل: "لماذا في أوكرانيا منع الغذاء والدواء عن المدنيين جريمة حرب، ولكنه ليس كذلك في غزة؟".

المصدر: RT

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