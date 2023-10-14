ملك الأردن يقوم بجولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الملك عبد الله الثاني سيبدأ اليوم جولة أوروبية هدفها حشد موقف دولي يدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي، إن هدف الجولة أيضا ضمان سالمة المدنيين في القطاع، متحدثا عن جهد أردني على مدار الساعة يقوده جلالة الملك لوقف هذه الحرب.

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وأكد أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى التعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير واحدة بما يدين قتل المدنيين الفلسطينيين.

كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين، وطالب المجتمع الدولي بشجب الخروق الإسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي.

وشدد على أن فشل المجتمع الدولي بوقف الحرب على غزة هو فشل في تطبيق القانون الدولي وحماية القيم الإنسانية المشتركة والمدنيين الأبرياء.

كما حذر من أن الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة تسبب كارثة إنسانية وتدفع المنطقة كلها إلى الهاوية، وأن تهجير الفلسطينيين من وطنهم سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد والصراع وتوسعه.

وأضاف: "قرار إسرائيل تهجير الفلسطينيين مرفوض ويخرق كل القوانين الدولية وسيكون جريمة حرب".

وشدد على أن الحرب التي أعلنت إسرائيل أن هدفها القضاء على "حماس"، تقتل وتشرد الأبرياء الفلسطينيين.

وقال: "أتابع بتوجيه من جلالة الملك الاتصالات مع القوى الدولية الفاعلة من أجل وقف الكارثة الإنسانية في غزة".

المصدر: RT