إسرائيليون يهاجمون فلسطينيين ورعاة ماشية جنوب الخليل واعتقال سيدة في القدس و4 شبان

هاجم مستوطنون إسرائيليون رعاة ماشية ومواطنين في قرى جنوب الخليل، وفي خربة الفارسية بالأغوار الشمالية أيضا قام غيرهم بحراثة أرض هناك في محاولة للاستيلاء عليها.

وقال منسق اللجان الشعبية لـ"مقاومة الجدار والاستيطان" في جنوب الخليل راتب الجبور إن مستوطنين من مستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، هاجموا، مساء اليوم الأحد، بحماية جنود الاحتلال، منازل عدد من المواطنين من عائلة الهذالين في قرية أم الخير، ومنعوهم من الخروج من منازلهم بقوة السلاح وهددوهم بالقتل.

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وأضاف أن عددا من مستعمري "بني حيفر" هاجموا رعاة الماشية في قرية البويب وهددوهم بالقتل، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص صوب مركبتين قرب قرية ماعين شرق يطا، دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، أقدم مستوطنون على اقتحام خربة الفارسية وشرعوا بحراثة أرض زراعية في محاولة للاستيلاء عليها.

أفاد بذلك مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات وقال إن أكثر من 20 مستعمرا اقتحموا تجمع نبع الغزال في خربة الفارسية، وشرعوا بحراثة الأرض.

وفي سياق آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، 4 شبان، وسيدة واحدة، من محافظة القدس.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى بالقدس، بأن "قوات الاحتلال اعتقلت السيدة نهلة صيام، والشاب أحمد مازن الأسمر، من البلدة القديمة بالقدس، ومحمد أمجد طه، ومهدي مكحل، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها".

وأضافت مصادر محلية، أن القوات اعتقلت المعتقل المحرّر إياد إلياس ربيع، من بلدة بيت عنان، شمال غرب القدس المحتلة.

المصدر: "وفا" الفلسطينية