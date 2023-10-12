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إصابات في صفوف الشرطة الإسرائيلية بهجوم مسلح في باب الساهرة بالقدس (فيديو)

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إصابات في صفوف الشرطة الإسرائيلية بهجوم مسلح في باب الساهرة بالقدس (فيديو)
Globallookpress
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ذكرت مصادر إسرائيلية إصابة اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق النار تجاه مركز للشرطة في باب الساهرة بمدينة القدس.

وفي الأثناء، قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه الذي كان يلقيه بعد ورود الأنباء عن عملية إطلاق النار في باب الساهرة.

وأعلن ناطقون باسم الشرطة الإسرائيلية في القدس في تقرير أولي لهم عن حادثة إطلاق النار في باب الساهرة، مع الإشارة إلى ورود بلاغ قبل قليل عن إطلاق نار باتجاه محطة شاليم في منطقة القدس.

وعلى إثر ذلك، تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة بقيادة قائد منطقة القدس إلى مكان الحادث.

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وفي أحدث الأنباء الواردة عن العملية، قُتل منفذ هذا الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تصنف كأول عملية من هذا النوع وتحديدا في مدينة القدس بعد 6 أيام على المواجهات الدامية بين حماس والجيش الإسرائيلي في أعقاب إطلاق الحركة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

كما نالت القدس حصة من إطلاق الصواريخ من غزة ودوت في أرجاء المدينة صافرات الإنذار الجوية.

المصدر: RT

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